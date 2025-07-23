Каталонская команда арендовала игрока у "Манчестер Юнайтед" на один сезон с правом выкупа

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Испанская "Барселона" арендовала у "Манчестер Юнайтед" футболиста Маркуса Рэшфорда, который стал первым англичанином в каталонском клубе с 1989 года. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа.

Последним английским футболистом, выступавшим в "Барселоне", был Гари Линекер. Он играл за каталонскую команду с 1986 по 1989 год.

Рэшфорду 27 лет, он является воспитанником "Манчестер Юнайтед". По ходу прошлого сезона нападающий был отдан в аренду "Астон Вилле". В составе "Манчестер Юнайтед" футболист дважды выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, по разу становился победителем Лиги Европы и Суперкубка Англии.

За сборную Англии Рэшфорд провел 62 матча и забил 17 голов. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года.