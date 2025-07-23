Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" арендовал у "Краснодара" нигерийского футболиста Олакунле Олусегуна. Об этом сообщает пресс-служба "Пари НН".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Олусегуну 23 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 19 матчей в Мир - Российской премьер-лиге и забил два гола. "Краснодар" впервые стал чемпионом России. Олусегун дебютировал в составе сборной Нигерии в товарищеском матче с российской командой (1:1), который прошел 6 июня в "Лужниках".