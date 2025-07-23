Россиянин обыграл американца Райли Опелку в трех сетах

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Райли Опелку в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:1 в пользу Медведева, выступающего на турнире под 8-м номером посева. Опелка не получил номера посева. В третьем круге россиянин сыграет с 243-й ракеткой мира китайцем У Ибином.

На турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне в четвертьфинал вышла россиянка Анна Калинская. В матче второго круга он обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счетом 6:4, 6:0.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Опелке 27 лет, он является 74-й ракеткой мира. На его счету четыре титула под эгидой ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2021 году.

Турнир в Вашингтоне относится к категории ATP 500, соревнования завершатся 27 июля. Призовой фонд составляет около $2,4 млн. Действующим победителем является американец Себастьян Корда.