Россиянин уступил в двух сетах американцу Лёнеру Тьену

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев проиграл американцу Лёнеру Тьену в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Тьена, выступающего на турнире без номера посева. Рублев был посеян под 5-м номером. Соперником американца в матче за выход в четвертьфинал станет испанец Алехандро Давидович-Фокина (12-й номер посева).

Рублеву 27 лет, он занимает 10-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Тьену 19 лет, он располагается на 67-й позиции мирового рейтинга. В его активе нет титулов ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2025).

Турнир в Вашингтоне относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 27 июля. Призовой фонд турнира составляет более $2,3 млн. Его действующим победителем является американец Себастьян Корда, который снялся с соревнования из-за травмы.