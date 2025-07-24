Туристам из разных стран мира была представлена обильная культурная программа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Молодым туристам из Венгрии, Франции, Испании, Чехословакии, Греции, Польши, США и других стран скучать не приходится - посещение олимпийских соревнований, экскурсии, обширная культурная программа и, наконец, встречи со своими сверстниками в 22-х интернациональных молодежных клубах Москвы.

"В нашем дискуссионном клубе вопросов и ответов встречи кончаются иной раз далеко за полночь, - сказал корреспонденту ТАСС председатель совета интерклуба в гостинице "Молодежная" Владимир Михайлов. - Наши гости встречаются с молодыми рабочими предприятий Кировского района Москвы, работниками издательств и журналов, депутатами, представителями комсомольских организаций. В рамках культурной программы интерклуба огромным успехом пользуются фольклорный ансамбль "Веселые ложкари" из Херсона, самодеятельные студенческие коллективы, документальные фильмы и, конечно, "мультяшки". Скоро наши гости познакомятся с ансамблем "Айгуль" из Киргизии. Для них также будет устроен показ моделей одежды на русские темы и тему "диско" известного советского модельера Вячеслава Зайцева".

Олимпийский стаж длиной в 84 года. Гость из США открыл счет еще на Играх-1896 в Греции

"Я был ребенком, когда отец привел меня на первые Олимпийские игры современности в 1896 году в Афинах, - сказал на пресс-конференции турист из США Ник Пол. - У меня просто не было средств побывать на всех Олимпиадах, но московскую мне очень хотелось увидеть. И потому, несмотря на свой возраст, я совершил это путешествие из Нового света в Старый".

По признанию американского туриста, на него произвела неизгладимое впечатление и Москва, и сами соревнования, которые он наблюдает здесь с утра до вечера, - передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня у меня было много сильных конкурентов"

Абсолютным чемпионом XXII Олимпийских игр среди гимнастов стал 22-летний ленинградский студент, абсолютный чемпион мира Александр Дитятин.

"Самую большую радость приносит та победа, которая завоевана в упорной и напряженной борьбе. Сегодня у меня было много сильных конкурентов и среди моих соотечественников, и среди зарубежных гимнастов. Соперничество с ними и помогло мне достигнуть олимпийской вершины", - сказал новый олимпийский чемпион корреспонденту ТАСС.

Александр Дитятин, 1980 год © Фотохроника ТАСС

Мечта американки: сходить в Большой театр и прогуляться по широким проспектам Москвы

"Пользуясь предоставленной возможностью, мне хотелось бы поблагодарить организаторов за искреннее и доброжелательное гостеприимство, которого, честно говоря, не ожидала, когда собиралась впервые прилететь в советскую столицу", - заявила на конгрессе Международной федерации каноэ в олимпийской Москве представительница США Эбигейл Эндикотт.

"Заседания конгресса отнимают у меня много времени в моей короткой поездке в столицу СССР. Конечно, мне очень хочется побывать хоть на одном спектакле Большого театра с участием всемирно известных советских звезд. И еще постараюсь выбрать время, чтобы просто прогуляться по широким проспектам Москвы, жители которой просто поразили меня своей доброжелательностью и удивительной общительностью. Причем очень многие москвичи хорошо владеют английским языком", - отметила Эндикотт в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Конечно, жаль, что не могу здесь встретить американских спортсменов. Несмотря на большое желание приехать на Олимпиаду, они так и не получили эту редкую возможность участия в Играх-80", - добавила Эндикотт.

"Все сильнейшие велогонщики мира сейчас находятся в Москве"

"На замечательном олимпийском велотреке в Москве будет еще установлено множество рекордов, и не только сейчас, но и в последующие годы, - сказал корреспонденту ТАСС генеральный секретарь Международной любительской федерации велосипедного спорта Джулиано Пачиарелли (Италия). - В мире нет подобного закрытого трека, и велосипедисты благодарны столице Олимпиады за чудесный подарок. Безупречна и организация соревнований. Спортсмены имеют полный психологический комфорт, и это способствует достижению высоких спортивных результатов".

"Того, кто говорит, что медали Олимпиады-80 распределяются чуть ли не заранее, мне хотелось бы пригласить в седло велосипеда и на себе испытать борьбу сильных соперников в любой из дисциплин нашего вида спорта. Те спортсмены, которые отсутствуют на Олимпиаде по разным причинам, по уровню спортивной подготовки не смогли бы сейчас вмешаться в спор за высшие титулы Олимпиады. Все сильнейшие велогонщики мира сейчас находятся в Москве и в эти дни в честной спортивной борьбе определяют достойнейшего чемпиона", - добавил итальянец.

"Госдепартамент США советовал изменить решение о поездке на Игры в Москву"

Майк Перри - из США, но тренирует баскетбольную сборную Швеции четвертый год с небольшими перерывами. На вопрос корреспондента ТАСС Алексея Порошина, почему он решил работать в Европе, американец ответил следующее: "Сегодня в Америке очень тяжело найти работу. Особенно таким как я - после окончания колледжа. И если у вас нет друзей, нет и шансов получить место по специальности".

"Перед поездкой в Москву мне позвонили из Государственного департамента США и от имени Национального олимпийского комитета посоветовали еще раз обдумать мое решение поехать в СССР. Но, как видите, я здесь. Таких, как я, в Америке очень много. Они хотели бы приехать на Игры, ведь затрачено столько труда и усилий на подготовку. Думается, что из-за решения администрации США мировой спорт не увидел многих ведущих спортсменов. В США, например, прекрасная баскетбольная команда, и я думаю, что матч между американскими и советскими спортсменами здесь был бы просто незабываемым", - считает тренер шведов.