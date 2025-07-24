{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Отменивший четыре гола "Спартака" арбитр Казарцев не получил назначения на второй тур РПЛ

Спартак" обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с махачкалинским "Динамо", который обслуживала бригада во главе с Василием Казарцевым
Василий Казарцев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Василий Казарцев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Арбитр Василий Казарцев не получил назначения на матчи второго тура Мир - Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Казарцев не будет обслуживать игры второго тура РПЛ ни в качестве основного судьи, ни в качестве резервного арбитра или видеоассистента. В первом туре он был главным арбитром встречи "Спартак" - "Динамо" (Махачкала), которая завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

В первом тайме Казарцев отменил три мяча "Спартака", а также не назначил пенальти после столкновения полузащитника "Спартака" Наиля Умарова и Аззи. Во втором тайме судья отменил еще одно взятие ворот красно-белыми. "Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза по пяти эпизодам игры.

Теги
Российский футбол
Производство по жалобе на арест совладельца "Торпедо" Соболева прекращено
Жалоба снята с рассмотрения по просьбе Соболева
Читать полностью