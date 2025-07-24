Победу одержали представительницы Испании

СИНГАПУР, 24 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали чемпионата мира по водным видам спорта в произвольной программе дуэтов. Соревнования проходят в Сингапуре.

Россиянки по итогам выступления набрали 277,1117 балла. Победу одержали испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас (282,6087 балла), вторыми стали итальянки Энрика Пикколи и Лукреция Ружейро (278,7137).

До турнира в Сингапуре российские синхронистки неизменно выигрывали золото чемпионата мира в дуэтах с 2001 года. Тогда программы были объединены, и россиянки Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова стали вторыми. В 2022, 2023 и 2024 годах российские спортсмены были отстранены. Без медалей мирового первенства в дуэтах россиянки в последний раз оставались в 1994 году, когда Ольга Брусникина и Юлия Панкратова заняли пятое место.

Данная медаль стала шестой для российских спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе, на проходящем чемпионате мира. Ранее Дорошко и Гайдай стали третьими в технической программе, Александр Мальцев завоевал две золотые награды в соло и стал чемпионом мира в смешанных дуэтах вместе с Майей Гурбанбердиевой. Также серебряные медали завоевали российские синхронистки в технической программе в группе.

Гайдай 24 года, она является многократной чемпионкой России и победительницей Игр БРИКС, дважды становилась чемпионкой мира среди юниоров. 26-летняя Дорошко - двукратная чемпионка мира в соревнованиях групп.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.