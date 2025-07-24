По словам скульптора Салавата Щербакова, весь размер памятника, предположительно, составит 10-12 метров

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Памятник борцу Александру Медведю предлагается установить в Минске рядом с Дворцом спорта, его создателем выступит Салават Щербаков. Проект создания монумента обсудили на встрече спортсменов, скульпторов и общественников, которая прошла в Москве.

Щербаков рассказал ТАСС, что место, где планируется установить монумент, выбрано неслучайно - именно Александр Медведь сделал Минск столицей спортивной борьбы. "И это Дворец спорта. Место видное, центральное - площадь для него хорошая, фон хороший", - пояснил скульптор.

По его словам, весь размер памятника, предположительно, составит 10-12 метров, а сама фигура борца будет высотой около 5 метров. "Я думаю, чтобы ему было где-то под 40 лет. Он тогда в третий раз стал олимпийским чемпионом. Возраст должен быть зрелого спортсмена, победителя", - считает мастер.

На встрече были представлены два эскиза памятника. На первой версии, которая полюбилась большинству приглашенных гостей, Александр Медведь стоит с поднятой вверх рукой, в спортивном трико, как будто бы только что вышел с борцовского ковра. На второй же версии скульптуры спортсмен стоит в костюме, а поверх него надета лента с медалями.

Александр Медведь трижды становился олимпийским чемпионом, семь раз - чемпионом мира. На церемонии открытия Олимпиады 1972 года в Мюнхене он был знаменосцем сборной СССР. Спортсмен скончался в сентябре 2024 года