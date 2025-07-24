В начале 2024 года пятерым игрокам предъявили обвинения в изнасиловании

ОТТАВА, 24 июля. /ТАСС/. Судья Верховного суда Онтарио не посчитала доказательства истца по делу пятерых канадских хоккеистов об изнасиловании "заслуживающими доверия или надежными". Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление судьи.

В начале 2024 года пятерым игрокам сборной Канады, которые выступали на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) 2018 года, предъявили обвинения в изнасиловании. Это вратарь Картер Харт, защитник Кэл Фут, нападающие Алекс Форментон, Диллон Дюбе и Майкл Маклауд. Клубы, за которые на тот момент выступали хоккеисты, предоставили игрокам бессрочный отпуск.

Обвинения связаны с предполагаемым сексуальным насилием во время гала-мероприятия по гольфу и гала-мероприятия Федерации хоккея Канады 18 июня 2018 года в честь победы молодежной сборной на чемпионате мира. Сборная Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира 2018 года со счетом 3:1 обыграла команду Швеции.

Дюбе в прошлом сезоне выступал в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге за минское "Динамо", а Маклауд играл за астанинский "Барыс" и омский "Авангард".