Игрок подписал контракт с "Адмиралом"

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. Шведский хоккеист Дмитрий Тимашов вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Он подписал двухлетний контракт с клубом "Адмирал" из Владивостока, сообщает портал Hockeysverige.

"Я хочу играть в КХЛ, чтобы быть ближе к своей семье, которая там живет, - рассказал Тимашов. - Будет здорово снова играть в КХЛ и, как я уже сказал, быть рядом со своей русской семьей, которую я почти не видел с тех пор, как переехал в Швецию".

Тимашов родился на Украине, а вырос в Швеции. У 28-летнего хоккеиста мать - украинка, а отец - русский. Он выступал за шведские молодежные команды и провел пять матчей за сборную Швеции. После 2022 года нападающий стал одним из немногих шведских хоккеистов, выступавших в КХЛ: в минувшем сезоне он провел 22 матча за "Сочи", а завершал сезон в чемпионате Швейцарии в команде "Серветт".