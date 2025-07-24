В третьем круге россиянин победил представителя Китая У Ибина

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл китайца У Ибина в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева, выступающего на турнире под восьмым номером посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем встречи между британцем Дэниелом Эвансом и французом Корентеном Муте.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

У Ибину 25 лет, он занимает 243-е место в мировом рейтинге. Китаец выиграл один турнир ATP. В 2022 году он дошел до третьего круга US Open, что является лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема.

Турнир в Вашингтоне относится к категории ATP 500, соревнования завершатся 27 июля. Призовой фонд составляет около $2,4 млн. Действующим победителем является американец Себастьян Корда.