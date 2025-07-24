Мяч полузащитника помог армянскому "Пюнику" победить венгерский "Дьёр"

ЕРЕВАН, 24 июля. /ТАСС/. Российский футболист армянского "Пюника" Даниил Куликов отметился победным голом в матче второго раунда квалификации Лиги конференций с венгерским "Дьёром". Встреча прошла в Армении.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Пюника". На 66-й минуте Куликов забил мяч, сделав счет 2:0. Через минуту российский полузащитник был заменен.

Ответная встреча пройдет 31 июля в Венгрии.

Куликову 27 лет, он является воспитанником московского "Локомотива". В составе столичной команды полузащитник дважды становился обладателем Кубка России и один раз - суперкубка страны. В прошлом сезоне Куликов выступал за минское "Динамо".