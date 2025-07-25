Лоренцо Боничелли неудачно упал во время упражнения на кольцах, приземлившись на шею

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли введен в медикаментозную кому после падения во время выступления на Универсиаде. Об этом сообщил технический координатор Международной федерации гимнастики Стив Бутчер на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В среду 23 летний Боничелли во время командного турнира по спортивной гимнастике неудачно упал во время упражнения на кольцах, приземлившись на шею. Спортсмена унесли на носилках и доставили в ближайшую клинику. Сборная Италии по гимнастике отказалась от дальнейшего участия в турнире.

"Лоренцо находится в медикаментозной коме после операции. Потребуется 10 или более дней, чтобы узнать о его состоянии. Вся гимнастическая семья делает все возможное для полного выздоровления Лоренцо", - написал Бутчер.

Универсиада в Германии завершится 27 июля.