Открытые киберспортивные студенческие игры пройдут осенью

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Команда из США примет участие в отборочном турнире на Открытые киберспортивные студенческие игры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Открытые киберспортивные студенческие игры пройдут в четвертый раз, в этом году они состоятся осенью в России. Соревнования пройдут в дисциплине Dota 2. До 31 августа пройдет внутренний чемпионат США, на котором определится команда, которая будет участвовать в отборе на Открытые киберспортивные студенческие игры.

"В этом году отборочные этапы проходят в семи дивизионах. Россия получит гарантированный слот в финальном этапе как хозяин турнира, еще один слот зарезервирован за победителем турнира 2024 года - командой Сербии. По два места получат команды из следующих регионов: Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной Евразии, Южной Азии, Юго-Восточной и Восточной Азии. По одному месту в финальной стадии получат Центральная Африка, Южная и Восточная Африка. Наибольшее количество слотов достанется Американскому дивизиону - в текущем отборочном цикле он объединил 13 стран, среди которых представлены США, Бразилия, Мексика и другие. При успешном прохождении отборочной стадии сборная команда США сможет впервые принять участие в международных соревнованиях по компьютерному спорту, проводимых на территории Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

В прошлом году победителем турнира стала стала команда Сербии, второе и третье места заняли сборные Монголии и Казахстана соответственно.