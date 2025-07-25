Победу одержала сборная Китая

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки завоевали серебряные медали чемпионата мира по водным видам спорта в акробатике. Соревнования проходят в Сингапуре.

Российские спортсменки набрали 224,7291 балла. Российскую команду представляли Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова. Победу одержала сборная Китая (229,0186 балла), бронза досталась испанкам (221,0962).

На счету российских спортсменов на текущем мировом первенстве восемь медалей. Россиянки завоевали серебряные награды в технической программе в групповой дисциплине. Призерами турнира также удалось стать Майе Дорошко и Татьяне Гайдай, которые заняли третье место в технической и произвольной программах дуэтов. Четыре медали выиграл Александр Мальцев - он победил в технической и произвольной программах в соло, вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов, а вместе с Олесей Платоновой занял второе место в произвольной программе.

Российская команда впервые выступила в акробатических соревнованиях на чемпионате мира. Дисциплина впервые была представлена на мировых первенствах в 2023 году. Турниры в 2022, 2023 и 2024 годах россиянки пропускали из-за отстранения.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 3 августа.