Российские синхронистски не завоевали золотых наград в олимпийских дисциплинах на чемпионате мира в Сингапуре

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская легко воспринимает отсутствие золотых медалей у спортсменок на чемпионате мира в Сингапуре. Об этом Покровская заявила журналистам.

Российские синхронистски не завоевали золотых наград в олимпийских дисциплинах на чемпионате мира в Сингапуре.

"Эта новая команда серебряная. Все правильно, все хорошо - должны быть ступеньки, чтобы они восходили повыше. Я рада серебру, все верно. Это то, что касается группы. Серебро для нас пока тоже ценный металл. Даже князья серебряные были. Тяжело ли уезжать с чемпионата мира без золота? Нет, легко - карманы более легкие", - сказала Покровская.

Покровская с 1998 года возглавляет тренерский штаб национальной команды по синхронному плаванию, под ее руководством команды завоевывали все золотые медали на шести последних Олимпиадах. С 1998 года группы не уезжали с чемпионатов мира без золота.

Российские синхронистки в Сингапуре выступали в нейтральном статусе. Последний раз команда выступала на чемпионате мира в 2019 году, а последним ее крупным стартом была Олимпиада 2021 года в Токио. С тех пор ее состав полностью изменился.