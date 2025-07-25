Президент Федерации компьютерного спорта России отметил, что спорт объединяет и позволяет выстраивать партнерские взаимоотношения по всему миру

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Участие киберспортсменов из США в отборе на Открытые киберспортивные студенческие игры говорит о том, что спорт позволяет выстраивать взаимоотношения по всему миру. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Ранее в пресс-службе федерации сообщили ТАСС, что киберспортсмены из США впервые примут участие в отборе на Открытые киберспортивные студенческие игры, которые состоятся в России осенью. Соревнования пройдут в дисциплине Dota 2. До 31 августа пройдет внутренний чемпионат США, на котором определится команда, которая будет участвовать в отборе на Открытые киберспортивные студенческие игры.

"Студенческий киберспорт всегда был важен для нас, ведь молодежь - это те самые люди, которые готовы вкладывать свои силы и время в развитие любимого вида спорта, - сказал Смит. - Открытые киберспортивные студенческие игры - это один из крупнейших турниров Федерации компьютерного спорта России. Соревнования позволяют самым сильным студентам-киберспортсменам со всего мира получить колоссальный международный опыт. С каждым годом Игры становятся масштабнее - мы начинали с 4 стран в 2022 году, а к четвертому турниру дошли до 50 стран. В этом году на отборочные этапы турнира заявились представители стран, которые не участвовали прежде в наших турнирах - например, США. Это еще раз доказывает, что спорт объединяет и позволяет выстраивать партнерские взаимоотношения по всему миру".

В прошлом году победителем турнира стала команда Сербии, второе и третье места заняли сборные Монголии и Казахстана соответственно.