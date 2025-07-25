Также петербургскую команду покинули Дмитрий Юдин, Павел Дедунов, Артем Земченок, Николай Поляков и Павел Акользин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об уходе из команды шести игроков, в том числе олимпийского чемпиона Сергея Андронова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Андронов и защитник Дмитрий Юдин перешли в уфимский "Салават Юлаев", их обменяли на права на 17-летнего голкипера Андрея Бондарева. Павел Дедунов в результате обмена перешел в "Сочи", петербургский клуб получил права на нападающего Егора Фирсова. Артем Земченок и Николай Поляков продолжат карьеру в тольяттинской "Ладе". Также клуб покинул Павел Акользин.

Андронову 36 лет, за СКА форвард выступал с 2024 года, проведя за команду 36 матчей в регулярном чемпионате, набрав 4 очка (1 шайба + 3 передачи), в плей-офф на его счету 4 игры без результативных действий. Также он выступал за ярославский "Локомотив", московский ЦСКА, "Ладу". Вместе с армейским клубом Андронов дважды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022). В составе сборной России нападающий стал олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Игр (2022). Также на его счету две бронзы чемпионатов мира (2017, 2019).