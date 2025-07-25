На турнире в Сингапуре он завоевал три золотые медали и одну серебряную

СИНГАПУР, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Мальцев признан лучшим синхронистом чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

"Чемпионат мира по синхронному плаванию завершен. А я получил награду из рук Билла Мэя (первый в истории чемпион мира в синхронном плавании у мужчин - прим. ТАСС) как лучший синхронист данного турнира", - написал Мальцев.

Мэй вручил Мальцеву коробку, в которой находилась картина австралийского художника Вернера Бронкхорста.

Мальцев завоевал четыре медали на чемпионате мира. Он победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов, а вместе с Олесей Платоновой завоевал серебро в произвольной программе. Мальцев является единственным семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов.