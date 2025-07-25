Соперником российского теннисиста является француз Корентен Муте

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне между россиянином Даниилом Медведевым и французом Корентеном Муте прервали из-за начавшейся грозы.

Встреча была остановлена при счете 1:6, 6:4, 5:4 в пользу Муте. Победитель сыграет в полуфинале с сильнейшим в игре между австралийцем Алексом де Минауром и представителем США Брэндоном Накашимой.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

Муте 26 лет, он располагается на 59-й строчке в мировом рейтинге. Он ни разу не выигрывал турниры ATP, а лучшим его достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros и US Open.

Турнир в Вашингтоне относится к категории ATP 500, соревнования завершатся 27 июля. Призовой фонд составляет около $2,4 млн. Действующим победителем является американец Себастьян Корда.