Россиянка в двух сетах переиграла датчанку Клару Таусон

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла датчанку Клару Таусон в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Калинской, выступающей на турнире без номера посева. Таусон была посеяна под 4-м номером. В полуфинале Калинская сыграет против британки Эммы Радукану (без номера посева).

Калинской 26 лет, она занимает 48-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Таусон 22 года, она располагается на 19-й позиции мирового рейтинга. Датчанка выиграла 3 титула WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка дважды доходила до четвертого круга - на Открытом чемпионате Франции (2024) и Уимблдоне (2025).

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 27 июля. Призовой фонд турнира составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей является испанка Паула Бадоса, которая снялась с соревнования из-за травмы.