Лига дисквалифицировала Лионеля Месси и Жорди Альбу на одну игру регулярного чемпионата из-за неучастия в Матче звезд

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Дисквалификация аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси за пропуск Матча звезд Главной футбольной лиги (MLS) может стать причиной пересмотра данного правила. Об этом заявил комиссионер турнира Дон Гарбер, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

25 июля стало известно, что Месси и испанский защитник "Интер Майами" Жорди Альба пропустят одну игру регулярного чемпионата MLS из-за неучастия в Матче звезд.

"Я знаю, что Лионель Месси любит эту лигу, - сказал Гарбер. - Я не думаю, что есть игрок или кто-то еще, кто сделал для лиги больше, чем Месси. Я полностью понимаю, уважаю и восхищаюсь его преданностью "Интер Майами", и я уважаю его решение. К сожалению, у нас есть давняя политика в отношении участия в Матче звезд, нам пришлось ее придерживаться, это было очень трудное решение. Тем не менее мы собираемся тщательно пересмотреть эту политику в будущем. Я готов работать с нашими игроками, чтобы определить, как должно развиваться это правило".

Матч звезд прошел 23 июля, в нем встретились игроки MLS и чемпионата Мексики. Месси и Альба попали в команду благодаря голосам болельщиков, но футболисты отказались от участия в игре. Поскольку у игроков не было медицинских противопоказаний, лига дисквалифицировала Месси и Альбу на следующую игру регулярного чемпионата против "Цинциннати".

В последних семи матчах регулярного чемпионата Месси оформил шесть дублей. Он стал первым футболистом в истории MLS, который сумел забить два мяча в пяти играх подряд. В общей сложности за это время аргентинец поразил ворота соперников 13 раз, всего на счету форварда 18 голов в 18 матчах текущего сезона.