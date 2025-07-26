Россиянин уступил Корентену Муте из Франции

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу Муте, который попал в основную сетку турнира как лаки-лузер. В финале квалификации француз уступил китайцу У Ибину, которого Медведев (8-й номер посева) переиграл в четвертьфинале. Соперником Муте в полуфинале станет австралиец Алекс де Минаур (7).

Матч между Медведевым и Муте прерывали при счете 1:6, 6:4, 5:4 в пользу француза. Причиной остановки игры стала гроза. Пауза длилась около часа. После перерыва Медведев проиграл гейм на своей подаче и потерпел итоговое поражение в противостоянии.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

Муте 26 лет, он располагается на 59-й строчке в мировом рейтинге. Француз ни разу не выигрывал турниры ATP, а лучшим его достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате США (2022) и на Открытом чемпионате Франции (2024).

Турнир в Вашингтоне относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 27 июля. Призовой фонд турнира составляет около $2,4 млн. Его действующим победителем в одиночном мужском разряде является американец Себастьян Корда, который был вынужден сняться из-за травмы.