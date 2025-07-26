Ранее стало известно, что он и Жорди Альба пропустят одну игру регулярного чемпионата MLS из-за неучастия в Матче звезд

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси недоволен дисквалификацией за пропуск Матча звезд Главной футбольной лиги (MLS). Об этом заявил управляющий владелец "Интер Майами" Хорхе Мас, комментарий которого приводит журналист Том Богерт на своей странице в соцсети X.

25 июля стало известно, что Месси и испанский защитник "Интер Майами" Жорди Альба пропустят одну игру регулярного чемпионата MLS из-за неучастия в Матче звезд.

"Лионель Месси крайне расстроен, - сказал Мас. - Надеюсь, это не повлияет на долгосрочную перспективу. Повлияет ли это на отношение Месси к лиге и ее правилам? Без сомнения".

Матч звезд прошел 23 июля, в нем встретились игроки MLS и чемпионата Мексики. Месси и Альба попали в команду благодаря голосам болельщиков, но футболисты отказались от участия в игре. Поскольку у игроков не было медицинских противопоказаний, лига дисквалифицировала Месси и Альбу на следующую игру регулярного чемпионата против "Цинциннати".

В последних семи матчах регулярного чемпионата Месси оформил шесть дублей. Он стал первым футболистом в истории MLS, который сумел забить два мяча в пяти играх подряд. В общей сложности за это время аргентинец поразил ворота соперников 13 раз, всего на счету форварда 18 голов в 18 матчах текущего сезона.