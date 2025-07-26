Олимпиада-80 глазами ТАСС. Президент ФИФА в восторге от футбольных арен Советского Союза

По словам Жоао Авеланжа, олимпийские соревнования по футболу были прекрасно организованы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Букет гвоздик от Шамиля Сабирова

Букет алых гвоздик, которым наградили зрители за красивый победный бой Шамиля Сабирова (весовая категория до 48 кг), советский боксер вручил своему сопернику португальцу Жоао Мануэлю Мигелю. А Мигель, приняв цветы, еще раз поднял руку победителя. Зрители увидели в этом символ спортивной дружбы олимпийцев и проводили обоих аплодисментами, передает с олимпийского ринга корреспондент ТАСС.

"Очень жаль, что я не слышала гимна своей страны"

"Я счастлива, что стала олимпийской чемпионкой и принесла Франции первую золотую медаль московской Олимпиады, это огромная радость. Очень жаль, однако, что я не слышала гимна своей страны и не увидела французского флага, когда стояла на высшей ступени пьедестала почета", - заявила на пресс-конференции 21-летняя Паскаль Тринке, победившая в соревнованиях по фехтованию на рапирах.

"Мы очень упорно готовились к Олимпиаде, и я мечтала о том, чтобы завоевать медаль. Когда оказалось, что в финале не будет советских фехтовальщиц (и это огромная сенсация), я решила, что смогу и должна бороться за золото", - добавила олимпийская чемпионка в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Не подозревал, что в СССР настолько хороши футбольные стадионы"

"С первого дня моего пребывания в Москве, а теперь и в Минске, я встретился с прекрасной организацией соревнований, отличными сооружениями", - заявил журналистам президент Международной федерации футбола (ФИФА) бразилец Жоао Авеланж.

"Как президент ФИФА я знал, что все стадионы, на которых состоятся групповые турниры футболистов - в Москве, Ленинграде, Киеве и Минске, - хорошо подготовились к Олимпиаде. Но насколько они хороши сейчас, я даже не представлял: все спортивные сооружения в прекрасном состоянии. Футбольный турнир проходит интересно", - передает слова руководителя ФИФА корреспондент ТАСС.

18 600 врачей готовы прийти на помощь спортсменам и гостям Олимпиады

Олимпийская медицинская служба - в постоянной боевой готовности во всех пяти олимпийских городах Советского Союза - Москве, Ленинграде, Киеве, Минске и Таллине, на помощь спортсменам и гостям Олимпиады готовы прийти 18 600 врачей.

Как сообщил на своей очередной конференции зампред оргкомитета "Олимпиада-80" Владимир Попов, для обслуживания участников Олимпийских игр только в Москве выделена 21 больница. Не были обделены вниманием и работники СМИ, они прикреплены к 7-й больнице.

"Базовая поликлиника" для атлетов всех стран-участниц в Олимпийской деревне имеет небольшой стационар и укомплектована врачами всех специальностей. В ней по просьбе тренеров могут проводиться функциональные исследования на новейшей спортивно-медицинской аппаратуре. В особо сложных случаях к услугам спортсменов 27 наиболее известных научно-исследовательских специализированных институтов, где можно получить необходимые консультации.

Помимо этого, спортсменов и журналистов обслуживают пять станций скорой помощи, а на всех олимпийских объектах функционируют медпункты с врачами, передает корреспондент ТАСС Юрий Тыссовский.

Пловец из Вильнюса рассказал о самом радостном дне своей жизни

"Это самый радостный для меня день, - сказал корреспонденту ТАСС после финального заплыва на дистанции 200 метров брассом победитель Робертас Жулпа из Вильнюса. - Я - олимпийский чемпион. Ни на самой дистанции, ни после финиша я не чувствовал, что был первым. Лишь после того, как на табло увидел свою фамилию, я понял, что выиграл".

Американку из Голливуда поразил старый Таллин

"Соревнования яхтсменов в олимпийском Таллине красочны и интересны, я люблю этот вид спорта и не раз выходил в море в Калифорнийском заливе. Уж поверьте моему слову яхтсмена, своим заливом Таллин не уступает многим знаменитым бухтам мира, особенно когда здесь построены такие замечательные сооружения, как Олимпийская деревня, парусный центр, удобная парусная гавань, - сказал корреспонденту ТАСС бизнесмен из Флориды Том Картер.

"А я представила, как было бы здорово снимать телешоу в старом Таллине, - отметила Дэбби Бэчтелл, которая работает на телевидении Голливуда. - Архитектурный ансамбль старого Таллина поразил меня своей красотой. Здесь на каждом шагу видно, как бережно заботятся таллинцы о памятниках своей истории".

Эта беседа состоялась сразу после окончания концерта праздника народного творчества, который проходит в Таллине в дни парусной регаты Олимпийских игр.