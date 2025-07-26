На Олимпиаде 2021 года спортсменка не смогла сдержать слез, говоря о травле в соцсетях

СИНГАПУР, 26 июля. /ТАСС/. Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова практически перестала получать в социальных сетях негативные комментарии и реакции, что разительно отличается от истории четырехлетней давности, когда она подверглась травле во время Олимпийских игр в Токио. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

В Токио Чикунова не смогла сдержать слез, говоря о травле в соцсетях во время Олимпиады. Сейчас спортсменка готовится выступить на чемпионате мира в Сингапуре, который для нее станет первым крупным стартом на длинной воде после Игр.

"Благодаря выступлению на Олимпиаде я помню, как тяжело бывает в борьбе. Часто на соревнованиях внутри страны я плыву не рука в руку с соперницами, и такой опыт напоминает, как будет нелегко, что надо очень-очень сильно бороться, - сказала Чикунова. - В Токио я еще и психологически стала сильнее. Уже прошло четыре года, и таких комментариев в свой адрес я, на удивление, не видела - хуже ни разу не было. Но даже если я сейчас нечто подобное увижу, то это не так на меня повлияет, как на 16-летнюю Женю".

"Сейчас в основном мне все пишут на русском, и сейчас поддержки намного больше. Наверное, 99% - слова поддержки. Я безумно благодарна, что меня окружают такие люди", - добавила она.

Чемпионат мира в Сингапуре стартовал 11 июля, соревнования пловцов пройдут с 27 июля по 3 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.