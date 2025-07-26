Она пройдет на парусно-весельных национальных байдарах и на байдарках из моржовых шкур на маршрутах от 2 до 15 км

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 20 команд принимают участие в регате на кожаных байдарах "Берингия-2025" на Чукотке, которая стартовала 26 июля. Она пройдет на парусно-весельных национальных байдарах и на байдарках из моржовых шкур на маршрутах от 2 до 15 км, рассказали ТАСС в администрации Чукотского муниципального района.

"За победу борется 21 команда, соревноваться они будут в течение двух насыщенных дней. Кроме того, для гостей запланирована интересная конкурсная программа, которая включает конкурс среди хозяек костра, соревнования по национальным видам спорта, конкурс национальных костюмов", - рассказали в муниципалитете.

Уточняется, что спортсмены пройдут на парусно-весельных национальных байдарах и на байдарках из моржовых шкур маршруты от 2 до 15 км. Праздник пройдет 26 и 27 июля.

Регата на кожаных байдарах "Берингия-2025" проходит в рамках Года защитника Отечества, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 95-летия Чукотского автономного округа. Впервые соревнование прошло в 1992 году. С тех пор это традиционный летний праздник морских охотников.