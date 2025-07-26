Чемпионат мира по фехтованию

В полуфинале россиянки встретятся с командой Южной Кореи

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Российские шпажистки одержали победу над сборной США в четвертьфинале командного турнира на чемпионате мира по фехтованию. Турнир проходит в Тбилиси.

Встреча завершилась со счетом 44:37 в пользу россиянок. В данном противостоянии за российскую команду выступали Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева и Кристина Ясинская, в качестве запасной заявлена Милен Бавуге Хабимана.

Соперником россиянок в полуфинале станет команда Южной Кореи. Полуфинальное противостояние пройдет позднее в субботу.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.