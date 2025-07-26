Двукратная олимпийская чемпионка уступила украинке Юлии Бакастовой

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Софья Великая проиграла украинке Юлии Бакастовой во втором раунде чемпионата мира по фехтованию. Турнир проходит в Тбилиси.

Встреча завершилась со счетом 15:14 в пользу украинской спортсменки.

Для Великой это первый международный турнир с момента отстранения российских фехтовальщиков в 2022 году. В марте 2023 года конгресс Международной федерации фехтования разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета, однако некоторым атлетам, среди которых была Великая, было отказано в его получении. Позднее Великая выступит в командном турнире на чемпионате мира.

Великой 40 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в командном турнире (2016, 2021) и трехкратным серебряным призером Игр в личных соревнованиях (2012, 2016, 2021). Также на ее счету 8 золотых медалей чемпионатов мира и 14 золотых наград европейских первенств.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.