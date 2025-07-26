Защитник с 2024 года выступает за махачкалинскую команду

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" был заинтересован в трансфере защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева, но сейчас переговоры о переходе не ведутся. Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Спартака" Олег Малышев.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что "Спартак" ведет переговоры с махачкалинским "Динамо" по трансферу Пальцева.

"По Валентину Пальцеву действительно был интерес, - сказал Малышев.- Но на данный момент переговоры никакие не ведутся".

Пальцеву 24 года, он защищает цвета махачкалинского "Динамо" с июля 2024 года. За это время игрок провел в составе команды 35 матчей, отличившись 1 результативным пасом.