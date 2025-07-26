В финале турнира в Китцбюэле представитель Казахстана победил француза Артура Казо

ВЕНА, 26 июля. /ТАСС/. Представитель Казахстана Александр Бублик победил француза Артура Казо в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австрийском Китцбюэле.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу теннисиста из Казахстана.

Бублик выиграл свой третий турнир ATP в сезоне и второй - подряд, ранее он победил в немецком Гштааде на грунтовом покрытии.

Бублику 28 лет, он является уроженцем Гатчины. В рейтинге ATP спортсмен занимает 30-ю позицию. Всего в его активе теперь шесть титулов ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2025 году.