Соглашение с защитником рассчитано на два года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Эквадорский защитник Кристиан Рамирес перешел в московский футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 30-летним футболистом, перешедшим в команду на правах свободного агента, рассчитан на два года.

Рамирес имеет российский паспорт, с 2017 по 2023 год он выступал за "Краснодар", став бронзовым призером чемпионата страны и финалистом Кубка России. Также защитник играл за венгерский "Ференцварош", германские "Фортуну" и "Нюрнберг" и эквадорский "Индепендьенте дель Валье". В составе "Ференцвароша" эквадорец становился чемпионом Венгрии.