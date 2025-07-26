Красно-белые разгромно проиграли "Балтике". доигрывая матч вдевятером

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты калининградской "Балтики" были серьезнее настроены на матч второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Такое мнение журналистам высказал шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Егор Титов.

Ранее ТАСС сообщил, что "Балтика" со счетом 3:0 обыграла московскую команду. Впервые в истории красно-белые получили две красные карточки к 58-й минуте. На 11-й минуте встречи был удален новичок "Спартака" Антон Заболотный, на 58-й минуте - полузащитник Маркиньос.

"Катастрофа. Тут даже не момент с удалениями или чем-то еще. Изначально было видно, что "Балтика" настроена более серьезно, мы видим результат. Перестроиться по ходу матча невозможно", - сказал Титов.

"Катастрофа в плане настроя. Даже имея минус одного футболиста, все равно можно играть в футбол, ты играешь дома на своем стадионе. Но нужно отдать должное "Балтике", команда организованная. Все команды Талалаева (главного тренера клуба Андрея Талалаева - прим. ТАСС) играют в такой футбол, без звезд, но организованно", - добавил он.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича 3 августа на выезде сыграют с тольяттинским "Акроном", а 30 июля в гостях встретятся с "Ростовом" на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.