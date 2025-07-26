Встреча завершилась со счетом 1:0

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" победили "Ростов" со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Единственный гол на 23-й минуте забил Иван Сергеев, для которого этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.

"Динамо" одержало первую победу в РПЛ под руководством Валерия Карпина. Ранее специалист работал в "Ростове", он с промежутками занимал должность главного тренера команды с 2017 по февраль 2025 года.

В предыдущем туре "Динамо" дома сыграло вничью с калининградской "Балтикой" (1:1). "Ростов" в первом туре РПЛ в гостях уступил петербургскому "Зениту" (1:2).

В следующем туре подопечные Карпина 2 августа на выезде сыграют с "Краснодаром", а 29 июля примут "Сочи" в групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Ростов" в третьем туре РПЛ 2 августа на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов", а 30 июля дома сыграет с московским "Спартаком" в кубке страны.