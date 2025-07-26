МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" победили "Ростов" со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
Единственный гол на 23-й минуте забил Иван Сергеев, для которого этот мяч стал дебютным в составе бело-голубых.
"Динамо" одержало первую победу в РПЛ под руководством Валерия Карпина. Ранее специалист работал в "Ростове", он с промежутками занимал должность главного тренера команды с 2017 по февраль 2025 года.
В предыдущем туре "Динамо" дома сыграло вничью с калининградской "Балтикой" (1:1). "Ростов" в первом туре РПЛ в гостях уступил петербургскому "Зениту" (1:2).
В следующем туре подопечные Карпина 2 августа на выезде сыграют с "Краснодаром", а 29 июля примут "Сочи" в групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Ростов" в третьем туре РПЛ 2 августа на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов", а 30 июля дома сыграет с московским "Спартаком" в кубке страны.
1
"Балтика"
2
1
1
0
4
4
1
3
2
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
3
1
2
3
"Динамо" М
2
1
1
0
4
2
1
1
4
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
0
3
5
"Локомотив"
1
1
0
0
3
3
0
3
6
"Рубин"
1
1
0
0
3
2
0
2
7
"Зенит"
1
1
0
0
3
2
1
1
8
"Спартак"
2
1
0
1
3
1
3
-2
9
"Акрон"
1
0
1
0
1
1
1
0
10
"Оренбург"
1
0
1
0
1
0
0
0
11
ЦСКА
1
0
1
0
1
0
0
0
12
"Динамо" Мх
1
0
0
1
0
0
1
-1
13
"Ростов"
2
0
0
2
0
1
3
-2
14
"Ахмат"
1
0
0
1
0
0
2
-2
15
"Сочи"
1
0
0
1
0
0
3
-3
16
"Пари НН"
2
0
0
2
0
0
5
-5