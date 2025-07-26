Дубль Батракова принес "Локомотиву" победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" победили действующего чемпиона страны "Краснодар" со счетом 2:1 в гостевом матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Озон-Арене".
Оба гола у "Локомотива" забил Алексей Батраков (34-я минута с пенальти, 80). у "Краснодара" отличился Мозес Кобнан (90+4). Батраков реализовал пять из пяти пенальти в РПЛ и сумел забить голкиперу "Краснодара" Станиславу Агкацеву, который до этого отразил пять из шести 11-метровых в высшем дивизионе.
В предыдущем туре "Локомотив" победил дома "Сочи" со счетом 3:0, "Краснодар" в первом туре РПЛ оказался сильнее "Пари НН" (3:0).
В следующем туре "Локомотив" 2 августа на выезде встретится с "Пари НН", а 30 июля в гостях сыграет с московским ЦСКА на групповом этапе Фонбет - Кубка России. "Краснодар" в третьем туре РПЛ дома примет столичное "Динамо", а 29 июля на своем поле проведет матч против самарских "Крыльев Советов" в кубке страны.
1
"Локомотив"
2
2
0
0
6
5
1
4
2
"Балтика"
2
1
1
0
4
4
1
3
3
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
3
1
2
4
"Динамо" М
2
1
1
0
4
2
1
1
5
"Краснодар"
2
1
0
1
3
4
2
2
6
"Рубин"
1
1
0
0
3
2
0
2
7
"Зенит"
1
1
0
0
3
2
1
1
8
"Спартак"
2
1
0
1
3
1
3
-2
9
"Акрон"
1
0
1
0
1
1
1
0
10
"Оренбург"
1
0
1
0
1
0
0
0
11
ЦСКА
1
0
1
0
1
0
0
0
12
"Динамо" Мх
1
0
0
1
0
0
1
-1
13
"Ростов"
2
0
0
2
0
1
3
-2
14
"Ахмат"
1
0
0
1
0
0
2
-2
15
"Сочи"
1
0
0
1
0
0
3
-3
16
"Пари НН"
2
0
0
2
0
0
5
-5