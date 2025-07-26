26 июля, 20:59
Футбол в России

Дубль Батракова принес "Локомотиву" победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Игроки "Локомотива". Степан Ноздрев/ ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" победили действующего чемпиона страны "Краснодар" со счетом 2:1 в гостевом матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Озон-Арене".

Оба гола у "Локомотива" забил Алексей Батраков (34-я минута с пенальти, 80). у "Краснодара" отличился Мозес Кобнан (90+4). Батраков реализовал пять из пяти пенальти в РПЛ и сумел забить голкиперу "Краснодара" Станиславу Агкацеву, который до этого отразил пять из шести 11-метровых в высшем дивизионе.

В предыдущем туре "Локомотив" победил дома "Сочи" со счетом 3:0, "Краснодар" в первом туре РПЛ оказался сильнее "Пари НН" (3:0).

В следующем туре "Локомотив" 2 августа на выезде встретится с "Пари НН", а 30 июля в гостях сыграет с московским ЦСКА на групповом этапе Фонбет - Кубка России. "Краснодар" в третьем туре РПЛ дома примет столичное "Динамо", а 29 июля на своем поле проведет матч против самарских "Крыльев Советов" в кубке страны.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Локомотив"

2

2

0

0

6

5

1

4

2

"Балтика"

2

1

1

0

4

4

1

3

3

"Крылья Советов"

2

1

1

0

4

3

1

2

4

"Динамо" М

2

1

1

0

4

2

1

1

5

"Краснодар"

2

1

0

1

3

4

2

2

6

"Рубин"

1

1

0

0

3

2

0

2

7

"Зенит"

1

1

0

0

3

2

1

1

8

"Спартак"

2

1

0

1

3

1

3

-2

9

"Акрон"

1

0

1

0

1

1

1

0

10

"Оренбург"

1

0

1

0

1

0

0

0

11

ЦСКА

1

0

1

0

1

0

0

0

12

"Динамо" Мх

1

0

0

1

0

0

1

-1

13

"Ростов"

2

0

0

2

0

1

3

-2

14

"Ахмат"

1

0

0

1

0

0

2

-2

15

"Сочи"

1

0

0

1

0

0

3

-3

16

"Пари НН"

2

0

0

2

0

0

5

-5

  

Теги:
Российский футбол