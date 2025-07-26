Дубль Батракова принес "Локомотиву" победу над "Краснодаром" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" победили действующего чемпиона страны "Краснодар" со счетом 2:1 в гостевом матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Озон-Арене".

Оба гола у "Локомотива" забил Алексей Батраков (34-я минута с пенальти, 80). у "Краснодара" отличился Мозес Кобнан (90+4). Батраков реализовал пять из пяти пенальти в РПЛ и сумел забить голкиперу "Краснодара" Станиславу Агкацеву, который до этого отразил пять из шести 11-метровых в высшем дивизионе.

В предыдущем туре "Локомотив" победил дома "Сочи" со счетом 3:0, "Краснодар" в первом туре РПЛ оказался сильнее "Пари НН" (3:0).

В следующем туре "Локомотив" 2 августа на выезде встретится с "Пари НН", а 30 июля в гостях сыграет с московским ЦСКА на групповом этапе Фонбет - Кубка России. "Краснодар" в третьем туре РПЛ дома примет столичное "Динамо", а 29 июля на своем поле проведет матч против самарских "Крыльев Советов" в кубке страны.