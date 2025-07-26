На счету нападающего "Акрона" 169 забитых мячей и 87 результативных пасов

ТАСС, 26 июля. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба побил рекорд бывшего капитана московского "Локомотива" Дмитрия Лоськова по количеству результативных действий в чемпионатах России по футболу.

Дзюба отметился голевой передачей в гостевом матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги против "Сочи". Согласно данным "Спорт-Экспресса" и "Спортса", на счету нападающего 256 результативных действий (169 забитых мячей + 87 результативных пасов). На счету Лоськова 120 голов и 135 передач.

Дзюбе 36 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (240) и в сборной России (31). Форвард проводит второй сезон в "Акроне". С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. По ходу карьеры футболист также играл за московские "Спартак" и "Локомотив", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".