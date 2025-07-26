Футболист "Динамо" Сергеев рассказал о первом голе за клуб

Нападающий забил дебютный мяч за московский клуб в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Нападающий Иван Сергеев получил положительные эмоции от первого гола за московское "Динамо", адаптация в котором проходит хорошо. Об этом Сергеев рассказал журналистам.

Сергеев забил дебютный мяч за "Динамо" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" (1:0). Сергеев перешел в "Динамо" летом из самарских "Крыльев Советов".

"Я бы не сказал, что плохая игра была, так играл соперник, хорошо, что забили, выиграли. Начало сезона, вкатываемся. Понятно, что первая игра, где-то не удалось. Как прошел гол? Ярик [Гладышев] кинул аут на [Хуана] Касереса, увидел, что он будет простреливать, подключился. Позитивные эмоции от первого гола, впереди много туров, дальше посмотрим. Никаких личных задач не ставлю. Адаптация? Со всеми общаюсь, тут и тренер сборной [Валерий Карпин], знакомо, в этом плане все отлично".

В следующем туре подопечные Карпина 2 августа на выезде сыграют с "Краснодаром", а 29 июля примут "Сочи" в групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.