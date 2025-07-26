Российские фехтовальщицы завоевали серебро чемпионата мира в шпагах

Чемпионат мира по фехтованию

В финале команда проиграла сборной Франции

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Российская команда завоевала серебряные медали в командном турнире чемпионата мира по фехтованию на шпагах. Соревнования проходят в Тбилиси.

В финале российская команда, в составе которой выступали Яна Бекмурзова, Кристина Ясинская, Айзанат Муртазаева и Милен Бавуге Хабимана, проиграла сборной Франции со счетом 32:41.

В последний раз россиянки завоевывали золото мирового первенства в командном турнире в шпагах в 2011 году. Тогда победу одержали Инна Дериглазова, Аида Шанаева, Лариса Коробейникова и Евгения Ламонова. В 2023 году россиянки не принимали участия в турнире из-за отстранения.

Чемпионат мира по фехтованию завершится 30 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.