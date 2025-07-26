Виталий Пристай, занявший третье место в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров на молодежном чемпионате мира в Португалии, отказался пожать руку победителю финального заезда россиянину Свинареву

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Украинец Виталий Пристай, занявший третье место в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров на молодежном чемпионате мира в Португалии, отказался пожать руку победителю финального заезда россиянину Сергею Свинареву. Об этом сообщил ТАСС один из зрителей, присутствовавший на церемонии награждения.

Свинарев в субботу победил с результатом 40,71 секунды. Второе место занял испанец Мартин Хаком (40,99), третьим финишировал Пристай (41,21).

По словам очевидца, после того как призеры поднялись на пьедестал и в честь победителя был поднят под музыку бирюзовый флаг AIN, Свинарев и Хаком пожали друг другу руку, а Пристай в это время спрыгнул с пьедестала и покинул место награждения вместо того, чтобы поздравить с успешным выступлением не только россиянина, но и испанца.

Юношеское и молодежное первенство мира проходит в португальском Монтеморе-о-Велью с 23 по 27 июля. Российские и белорусские спортсмены на этом турнире выступают в нейтральном статусе.