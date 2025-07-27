В финальном матче россиянка встретится с канадкой Лейлой Фернандес

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла британку Эмму Радукану в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Калинской. Обе теннисистки не получили номера посева на турнире. В финале Калинская сыграет против канадки Лейлы Фернандес (без номера посева), которая в полуфинале победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (3-й номер посева) - 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Калинской 26 лет, она занимает 48-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Радукану 22 года, она располагается на 46-й позиции мирового рейтинга. В активе британки 1 титул WTA. В 2021 году теннисистка выиграла Открытый чемпионат США.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 27 июля. Призовой фонд турнира составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей является испанка Паула Бадоса, которая снялась с соревнования из-за травмы.