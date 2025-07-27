Для россиянина этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне MLS

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Гол российского полузащитника Алексея Миранчука позволил "Атланте" сыграть вничью в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Сиэтла".

Встреча завершилась со счетом 2:2. Миранчук отличился на девятой добавленной ко второму тайму минуте и помог команде восстановить равенство на табло. Для россиянина это четвертый гол в нынешнем сезоне MLS.

"Атланта" продлила серию без побед до восьми матчей. В последний раз клуб смог победить 29 мая, переиграв на своем поле "Орландо" (3:2). После этого "Атланта" четыре раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

"Сиэтл" с 38 очками после 24 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Атланта" после 24 игр идет на 13-й позиции Восточной конференции, набрав 21 очко. В следующем туре "Сиэтл" в ночь на 11 августа сыграет в гостях против "Лос-Анджелес Гэлакси", "Атланта" днем ранее проведет гостевой матч с "Монреалем".