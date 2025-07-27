Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова обновили рекорд страны в женской эстафете 4x100 метров вольным стилем

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода в первом заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта обновил рекорд России на дистанции 100 метров брассом. Турнир проходит в Сингапуре.

В предварительном заплыве на чемпионате мира Пригода показал результат 58,53 секунды. Прежний рекорд страны был установлен Антоном Чупковым, который на чемпионате страны 2020 года преодолел дистанцию за 58,83 секунды. Пригода вышел в полуфинал чемпионата мира с лучшим результатом.

Также рекорд России был обновлен в женской эстафете 4x100 метров вольным стилем. Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Дарья Сурушкина и Дарья Клепикова проплыли за 3 минуты 35,95 секунды. В июне на Кубке России спортсменки уже переписывали достижение, показав тогда результат 3 минуты 36,87 секунды.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.