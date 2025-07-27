На турнире UFC в Абу-Даби россиянин победил канадца Марка-Андре Баррио

ДУБАЙ, 27 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) был доставлен в больницу после победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби из-за перелома носа. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

26 июля Буллет победил канадца Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.

"Шару сразу после боя забрали в больницу. Ничего сверхъестественного. Перелом носа", - сказал собеседник агентства.

Магомедову 31 год. На его счету 16 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.