"Ростов" не набрал очков в РПЛ по итогам двух матчей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" на старте сезона Мир - Российской премьер-лиги допускали ошибки и уступили в двух матчах, в дальнейшем команда должна улучшить игру. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Ростова" Илья Вахания.

В первом туре РПЛ "Ростов" со счетом 1:2 проиграл петербургскому "Зениту", во втором туре команда из Ростова-на-Дону уступила московскому "Динамо" (0:1).

"Давать какие-то оценки касательно нашего старта сейчас сложно. Игры были против сильных соперников, но во многом и сами ошибались. Надеюсь, в следующих играх начнем набирать очки", - сказал Вахания.

"Целей попасть в пятерку или не упасть ниже восьмого места по итогам чемпионата руководством и тренерским штабом озвучено не было. Со своей стороны, игроки, конечно, хотят всегда подняться как можно выше, но там уже видно будет", - добавил футболист.

В третьем туре РПЛ "Ростов" примет самарские "Крылья Советов" 2 августа, в кубке страны подопечные Джонатана Альбы 30 июля встретятся на своем поле с московским "Спартаком".