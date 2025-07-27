Ранее появилась информация, что красно-белые рассматривают российского специалиста на должность спортивного директора

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" не планирует на данный момент отправлять в отставку спортивного директора испанца Франсиса Кахигао. Об этом журналистам заявил генеральный директор команды Олег Малышев.

Ранее портал Legalbet сообщил, что "Спартак" рассматривает возможность увольнения Кахигао, которого может заменить российский специалист.

"Как я уже неоднократно говорил, работу спортивного директора мы оценим по итогам трансферного окна, - сказал Малышев. - Сейчас речи о каких-то кадровых перестановках не идет".

Кахигао был назначен на пост спортивного директора "Спартака" в январе, сменив на этой должности португальца Томаша Амарала. Ранее испанец работал в английском "Арсенале" с 1997 по 2020 год, в том числе был главой отдела международного скаутинга. Также Кахигао был техническим директором Федерации футбола Чили, с 2024 года возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком "Галатасарае".

В начале сезона "Спартак" по итогам двух туров чемпионата России набрал 3 очка. Команда переиграла махачкалинское "Динамо" (1:0) и уступила калининградской "Балтике" (0:3).