Последний раз Георгий Джикия выступал за сборную России в октябре 2023 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Защитник Георгий Джикия хочет показать в турецком футбольном клубе "Антальяспор" уровень игры, который необходим для вызова в сборную России. Об этом ТАСС рассказал его агент Владимир Кузьмичев.

В субботу "Антальяспор" объявил о переходе Джикии. Российский защитник подписал контракт на два года еще в июне, но переход нельзя было зарегистрировать из-за трансферного бана в отношении турецкого клуба.

"Контракт был подписан давно, просто у нас была возможность отозвать подпись, если случится форс-мажор, если не снимут трансферный бан, - сказал Кузьмичев. - А так, контракт уже действует, соответственно с 3 июля Георгий находился в команде, готовился к сезону. Презентация была красивой, Георгий представлен в образе, который был похож на гладиатора. Проблем с адаптацией нет, все хорошо, готовится к началу сезона".

"Георгий всегда ставит максимальные цели. Основная задача - это выйти на тот уровень игры, чтобы главный тренер сборной России Валерий Георгиевич Карпин это оценил и пригласил его в национальную команду", - добавил Кузьмичев.

Джикии 31 год, его последним российским клубом были подмосковные "Химки", до этого он выступал за московский "Спартак". В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017). За сборную России Джикия сыграл в 44 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Последний раз Джикия выступал за сборную в товарищеском матче против команды Кении (2:2), тогда он вышел на поле с капитанской повязкой. Встреча состоялась в октябре 2023 года.