Первое место занял китаец Чжэн Цзююань

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/. Россиянин Геннадий Фокин занял восьмое место в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Фокин набрал 381 балл. Золотую награду завоевал китаец Чжэн Цзююань (443,70 балла), вторым стал мексиканец Осмар Ольвера (429,60), тройку призеров замкнул представитель Китая Янь Сьюй (405,50).

Ранее на чемпионате мира россияне Анна Конаныхина и Александр Бондарь заняли третье место в соревнованиях смешанных команд в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.