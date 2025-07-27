Экс-врач сборной России назвал возможную причину смерти пловца Ионова во время заплыва

Причиной смерти участника заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне предельной физической нагрузки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Причиной смерти участника заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде Дмитрия Ионова могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне предельной физической нагрузки. Такое мнение ТАСС высказал бывший врач российской сборной по фигурному катанию Филипп Шветский.

Ионов скончался во время дистанции на 3 км.

"Предположу, что причиной стало острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне предельной физической нагрузки, - сказал Шветский. - Хотя спортсмен и должен был пройти обследование, но иногда с подводом к соревнованиям начинается наращивание тренировочного плана. Состояние на фоне вероятной гипоксии и метаболического ацидоза могло привезти к коронароспазму, аритмогенному шоку и, как следствие, отеку головного мозга и легких".

На завершающем этапе заплыва Ионов почувствовал себя плохо и обратился к спасателям. Его эвакуировали на лодку, но в момент выхода из воды он потерял сознание. Позднее Ионов был доставлен в больницу, но его жизнь не удалось спасти. Организаторы заявили, что ждут заключения врачей, но причина смерти будет озвучена только родственникам спортсмена.