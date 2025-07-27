Пловчиха Клепикова с рекордом России вышла в финал ЧМ на дистанции 100 метров баттерфляем

Россиянка преодолела дистанцию за 56,42 секунды

СИНГАПУР, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Клепикова обновила рекорд России в полуфинальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 100 метров баттерфляем. Турнир проходит в Сингапуре.

В полуфинале Клепикова преодолела дистанцию за 56,42 секунды. Прежний рекорд принадлежал Светлане Чимровой, которая в 2017 году показала результат 57,17 секунды. Финальный заплыв пройдет 28 июля.

Российские спортсмены обновили три рекорда страны в первый соревновательный для пловцов день на чемпионате мира. Ранее в воскресенье это удалось сделать Кириллу Пригоде на дистанции 100 метров брассом (58,53) и в женской эстафете 4x100 метров вольным стилем (3:35,95).

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.