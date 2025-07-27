26 июля Магомедов победил канадца Марка-Андре Баррио единогласным решением судей

ДУБАЙ, 27 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) перенес операцию после того, как ему сломали нос в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Рамазан Исмаилов.

26 июля Магомедов победил канадца Марка-Андре Баррио единогласным решением судей. После поединка он был доставлен в больницу из-за перелома носа.

"Шара остается в больнице, - сказал Исмаилов. - Ему вправили нос, провели небольшую операцию. Дальше будем смотреть".

Магомедову 31 год. На его счету 16 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.